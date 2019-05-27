Минспорт утвердил проект плана российского этапа "Шелкового пути" 2019 года

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министерство спорта РФ утвердило проект плана подготовки российского этапа "Шелкового пути" нынешнего года. Заседание, на котором обсуждалась подготовка к ралли, прошло в понедельник под председательством главы ведомства Павла Колобкова.

В заседании принял участие руководитель проекта "Шелковый путь" Владимир Чагин. Были согласованы вопросы безопасности соревнований, медицинского сопровождения команд, вопросы сохранения экологии Байкала и прочее. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 1500 человек, будет задействовано более 200 единиц автотранспорта.

"Не сомневаюсь, что гонка в 2019 году пройдет на самом высоком уровне. Проект плана российского этапа утвержден", - сказал Колобков.

В этом году торжественная церемония старта ралли запланирована на 6 июля в Иркутске. Далее спортсмены проследуют по территории Иркутской области и Республики Бурятия к границе России с Монголией. Спортивные участки также предусмотрены на территории Монголии и Китая с церемонией финиша в Дуньхуане 16 июля.