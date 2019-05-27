Коллегиальное решение клубов РПЛ по расширению лиги будет направлено в РФС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам общего собрания представителей всех команд вынесут коллегиальное решение, которое будет направлено в Российский футбольный союз (РФС). Об этом журналистам сообщил в понедельник президент премьер-лиги Сергей Прядкин.

На заседании исполкома РФС, которое состоялось 23 мая, обсуждался вопрос об увеличении числа участников Российской премьер-лиги до 18 команд. На данный момент в высшем дивизионе выступают 16 клубов, это количество остается неизменным с 1998 года.

"Есть такое поручение, мы его обязательно отработаем. У нас есть клубы и стадионы, самое главное - экономическая готовность клубов, может быть не только 18 команд, но и 20, самое главное, чтобы не было финансовых мучений. Конечно, надо расширять лигу, несомненно, наши коллеги [президент ЦСКА Евгений] Гинер, [владелец "Спартака" Леонид] Федун говорят об этом. Мы играем очень мало, это так, нам необходимо смотреть и на ФНЛ, и на ПФЛ автоматически", - сказал Прядкин.

"Рабочая группа создана, мы свои предложения вынесем исполкому РФС, но сначала рассмотрим на общем собрании лиги, выслушаем клубы. Коллегиальное решение будет отправлено в РФС. Если будет расширение с сезона-2020/21, то мы должны объявить заранее, чтобы клубы были готовы к этому", - добавил он.