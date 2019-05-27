Подтверждение соответствия объектов для ЧМ по волейболу уже получили 8 из 10 городов РФ

ТАСС, 27 мая. Восемь из 10 российских городов уже получили подтверждение соответствия спортивных и инфраструктурных объектов требованиям Международной федерации волейбола (FIVB) для проведения матчей чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ по итогам встречи главы ведомства Павла Колобкова с генеральным директором FIVB Фабио Азеведо и президентом Всероссийской федерации волейбола Станиславом Шевченко.

На встрече, которая состоялась в понедельник, обсуждались вопросы подготовки России к проведению чемпионата мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году. 22 мая было объявлено о создании правительством РФ оргкомитета по организации проведения чемпионата мира по волейболу.

"Волейбол в России очень популярен, это подтверждает тот факт, что заявки на организацию чемпионата мира подали более 10 городов. На прошлой неделе распоряжением правительства образован оргкомитет по подготовке и проведению турнира. Будет образован наблюдательный совет организации, ведется работа по созданию соответствующего координационного совета, в состав которого войдут представители заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти", - приводит пресс-служба слова Колобкова.

Азеведо отметил, что FIVB проводит инспекционные визиты в города заявочной кампании турнира. Он также добавил, что восемь городов - кандидатов уже получили подтверждение соответствия спортивных и инфраструктурных требований FIVB.

В ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола было объявлено о том, что мужской чемпионат мира 2022 года пройдет в России. Чемпионат мира пройдет в 10 российских городах, окончательный список которых будет оглашен позднее.