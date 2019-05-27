Третьяк не имеет претензий к хоккеистам сборной России после чемпионата мира

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк после возвращения сборной России из Словакии, где команда на чемпионате мира - 2019 заняла третье место, сказал, что не может предъявить игрокам претензии. Об этом он сообщил журналистам.

Сборная России по хоккею вернулась в Москву после чемпионата мира в Словакии

"Я бы поставил ребятам четверку, у меня нет ни к кому претензий. Они бились и старались", - сказал Третьяк.

Также глава ФХР вступился за игроков, которые подверглись критике после поражения со счетом 0:1 от сборной Финляндии в полуфинале.

"Хоккеисты могли вообще не приезжать [на чемпионат мира] после сложного сезона, отдыхать. А когда потом им говорят, что они никто - это некрасиво. Мы не против критики, но она должна быть объективной", - отметил он.

Российская сборная в пятый раз в истории завоевала бронзовые медали мирового первенства, до этого национальная команда занимала третье место в 2005, 2007, 2016 и 2017 годах. Трижды сборная России становилась серебряным призером чемпионата мира (2002, 2010, 2015) и пять раз выигрывала турнир (1993, 2008, 2009, 2012, 2014).