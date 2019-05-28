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Футбол в России

Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура Российской премьер-лиги

В матче с "Крыльями Советов" нападающий отметился дублем, а по итогам сезона стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги
Федор Чалов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Федор Чалов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 28 мая. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом во вторник сообщила пресс-служба РПЛ.

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Футболист ЦСКА Федор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России

РПЛ проводит в социальной сети "ВКонтакте" голосование по выбору лучшего футболиста тура совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

В заключительном туре чемпионата России ЦСКА на домашнем поле разгромил самарские "Крылья Советом" со счетом 6:0. Чалов отметился двумя забитыми голами. За 21-летнего нападающего проголосовало 53,71% зрителей (27540 голосов). В минувшем сезоне РПЛ Чалов стал лучшим бомбардиром (15 голов).

Второе место в голосовании занял аргентинский нападающий петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси (36,66%), третьим стал португальский полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш (2,8%).

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