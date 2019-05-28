{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Новый формат лимита на легионеров в РПЛ будет утвержден на следующей неделе

По словам главы РФС Александра Дюкова, позиции клубов по данному вопросу начинают сближаться
Глава РФС Александр Дюков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) на следующей неделе утвердит новый формат лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) начиная с сезона-2020/21. Об этом на пресс-конференции сообщил во вторник президент РФС Александр Дюков.

На эту тему
Гендиректор ФК "Локомотив" считает, что лимит на легионеров нужно полностью отменить

В настоящее время в РПЛ действует лимит по схеме "6+5": на поле может находиться не более шести иностранных футболистов. Обсуждается формат, при котором одновременно в заявке на сезон могут числиться не более 10 иностранцев и 15 россиян. Также существует вариант "8+17".

"Мы понимаем, что клубам нужна ясность уже сейчас, но перенести вопрос была их инициатива. Вы знаете, за какой я подход, за прошедшие пять дней РФС и РПЛ провели консультации, есть определенная динамика, позиции клубов начинают сближаться", - сказал Дюков.

"Думаю, мы сможем принять решение, не дожидаясь планового исполкома, который планировался в июне. Думаю, что на следующей неделе проведем исполком по этому вопросу, чтобы клубы смогли провести трансферную политику", - добавил он.

Теги
Российский футбол
КХЛ
Чемпион мира по хоккею Кутузов стал игроком "Спартака"
Соглашение с защитником рассчитано до 30 апреля 2020 года
Читать полностью