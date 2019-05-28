Новый формат лимита на легионеров в РПЛ будет утвержден на следующей неделе

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) на следующей неделе утвердит новый формат лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) начиная с сезона-2020/21. Об этом на пресс-конференции сообщил во вторник президент РФС Александр Дюков.

В настоящее время в РПЛ действует лимит по схеме "6+5": на поле может находиться не более шести иностранных футболистов. Обсуждается формат, при котором одновременно в заявке на сезон могут числиться не более 10 иностранцев и 15 россиян. Также существует вариант "8+17".

"Мы понимаем, что клубам нужна ясность уже сейчас, но перенести вопрос была их инициатива. Вы знаете, за какой я подход, за прошедшие пять дней РФС и РПЛ провели консультации, есть определенная динамика, позиции клубов начинают сближаться", - сказал Дюков.

"Думаю, мы сможем принять решение, не дожидаясь планового исполкома, который планировался в июне. Думаю, что на следующей неделе проведем исполком по этому вопросу, чтобы клубы смогли провести трансферную политику", - добавил он.