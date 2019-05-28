Капитан "Реала" Рамос попросил бесплатно отпустить его в китайский клуб

ТАСС, 28 мая. Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос попросил руководство футбольного клуба отпустить его бесплатно в одну из китайских команд. Об этом сообщил президент "Реала" Флорентино Перес, слова которого приводит Sky Sports .

Действующее соглашение 33-летнего защитника с "Реалом" рассчитано до июня 2021 года.

"Рамос и его агент пришли ко мне в офис и сказали, что у них есть очень хорошее предложение из Китая, но по правилам местной лиги клуб не сможет оплатить трансфер, - сказал Перес. - Что я должен был им ответить? Мы сказали, что обдумаем ситуацию, но мы не можем позволить нашему капитану уйти бесплатно, потому что это создаст неблагоприятный прецедент для других игроков".

Рамос перешел в "Реал" в 2005 году, стал капитаном в 2015-м. Всего он провел за клуб 606 матчей, в которых забил 84 гола и отдал 39 результативных передач. В составе команды он по четыре раза становился чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Также испанский защитник является двукратным обладателем Кубка Испании, трижды завоевывал Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

В составе сборной Испании Рамос становился чемпионом мира, дважды выигрывал чемпионат Европы, а также становился серебряным и бронзовым призером Кубка конфедераций.