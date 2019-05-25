{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

СМИ: футболистом "Реала" Рамосом интересуются четыре клуба

Защитник выступает за испанскую команду с 2005 года
Серхио Рамос EPA/Mariscal
Описание
Серхио Рамос
© EPA/Mariscal

ТАСС, 25 мая. Четыре футбольных клуба заинтересованы в приобретении защитника испанского "Реала" Серхио Рамоса. Об этом в сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание AS.

Ранее испанская газета Marca опубликовала информацию о том, что Рамос, который является многолетним капитаном "Реала", покинет клуб до начала следующего футбольного сезона. Защитник выступает за команду 14 сезонов.

На Рамоса претендуют английские "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", а также итальянский "Ювентус" и один из китайских клубов. По информации источника, у защитника существует конфликт с президентом испанской команды Флорентино Пересом, по этой причине он намерен покинуть "Реал".

Сообщается также, что бывший одноклубник Рамоса Криштиану Роналду, являющийся на данный момент футболистом "Ювентуса", обращался к руководству итальянской команды по поводу приобретения игрока. Португалец попросил сделать все возможное для осуществления трансфера испанского защитника.

Рамос перешел в "Реал" в 2005 году. Всего он провел за клуб 606 матчей, в которых забил 84 мяча и отдал результативных 39 передач. В составе команды защитник по четыре раза становился чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Также игрок является двукратным обладателем Кубка Испании, трехкратным - Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.

В составе сборной своей страны Рамос становился чемпионом мира, дважды выигрывал чемпионат Европы, а также завоевывал серебряные и бронзовые медали Кубка Конфедераций.

Футбол во Франции
Гендиректор "Монако": клуб провел очень тяжелый сезон и сделает все, чтобы стать сильней
Команда заняла 17-е место по итогам завершившегося в четверг чемпионата Франции, всего на два очка оторвавшись от зоны вылета из высшего дивизиона страны
Читать полностью