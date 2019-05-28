ВФВ: FIVB не сомневается в возможностях России после ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Проведение чемпионата мира по футболу 2018 года не оставляет сомнений в том, что Россия успешно справится с проведением мирового волейбольного первенства в 2022 году. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Во вторник стало известно, что матчи чемпионата мира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. Еще два города будут названы позднее - претендуют Белгород, Ярославль и Кемерово. При этом матчи волейбольного чемпионата мира не будут проходить на футбольных аренах.

"В Москву приезжал гендиректор Международной федерации волейбола (FIVB), - сказал Шевченко. - Он встречался с вице-премьером Ольгой Голодец и министром спорта Павлом Колобковым. FIVB высоко оценивает возможности России в проведении чемпионата мира. Проведением чемпионата мира по футболу страна показала, что готова к соревнованиям самого высокого уровня".