Объявлены города чемпионата мира по волейболу 2022 года в России

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) объявила восемь из 10 городов, которые примут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских команд. Как сообщили ТАСС в пресс-службе организации, турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе.

Еще два города станут известны позднее. Турнир пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нем примут участие 24 команды, представляющие все континентальные зоны FIVB. Решение о проведении чемпионата мира по волейболу 2022 года в России было принято в ноябре 2018 года на конгрессе FIVB.

Первый групповой этап турнира пройдет с 26 по 29 августа, в нем команды будут разделены на шесть групп по четыре участника. Две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре команды, которые займут третьи места с лучшими показателями, пройдут в следующий этап. Второй этап состоится с 2 по 4 сентября, в нем 16 сборных будут поделены на четыре группы, по итогам данного этапа в "Финал шести" выйдут победители групп и две лучшие команды, которые займут вторые места.

Матчи "Финала шести" состоятся с 7 по 9 сентября, в нем команды будут поделены на две группы по три участника, по итогам этапа по две лучшие сборные из каждой группы сформируют полуфинальные пары, которые 10 сентября разыграют путевки в финал. Финал турнира и матч за третье место состоятся 11 сентября.

Сборная России освобождена от квалификационного турнира на правах организатора соревнований, также участие в квалификации не примет команда Польши, являющаяся действующим чемпионом мира.

Квалификация команд на чемпионат мира - 2022 будет проходить по новой системе. Путевки на мировое первенство получат по две лучшие команды с каждого континентального чемпионата (Европа; Азия, Австралия и Океания; Африка; Северная, Центральная Америка и страны Карибского бассейна; Южная Америка), которые пройдут в 2021 году. Оставшиеся 12 путевок будут разыграны на квалификационном турнире, в котором примут участие 24 команды согласно мировому рейтингу FIVB.