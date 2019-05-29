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Этап Гран-при FIDE в Москве

Непомнящий стал победителем московского этапа Гран-при FIDE

В решающем матче он победил Александра Грищука
Ян Непомнящий Пресс-служба WorldChess
Описание
Ян Непомнящий
© Пресс-служба WorldChess

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий стал победителем московского этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE).

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В финале он обыграл соотечественника Александра Грищука в тай-брейке. В первой партии шахматисты сыграли вничью, во второй победу белыми одержал Непомнящий. Первый ход в тай-брейке сделал хоккеист Александр Овечкин. 

Призовой фонд этапа составлял €130 тыс., Непомнящий получит €24 тыс. В рейтинге FIDE Непомнящий идет на восьмом месте, Грищук - на девятом.

Турнир с участием 16 шахматистов проходил по олимпийской системе, каждая стадия включала в себя две партии, а также при необходимости тай-брейк. В 2017 году победителем этапа Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. Этап в Риге пройдет с 11 по 25 июля. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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Этап Гран-при FIDE в Москве
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