Карпов: победа Непомнящего на Гран-при FIDE не стала сюрпризом

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заслуженно стал победителем московского этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Такое мнение ТАСС в среду высказал вице-президент Федерации шахмат России 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

В среду Непомнящий переиграл в финале соотечественника Александра Грищука на тай-брейке.

"Поздравляю Яна с победой, он давно в элите шахмат, прекрасно играет блиц, быстрые шахматы, так что его победа не сюрприз. Хочу его поздравить особенно, так как он был стипендиатом шахматной школы Карпова. Но вообще, выход двух наших шахматистов в финал - это большой успех. И Александр тоже заслуживает похвалы", - сказал Карпов.

Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По их итогам два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном.