Грищук признал справедливость поражения в финале московского этапа Гран-при FIDE

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Александр Грищук считает, что по делу проиграл соотечественнику Яну Непомнящему в финале московского этапа Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE). Такое мнение Грищук высказал журналистам после тай-брейка на турнире.

"Хотел выиграть, но глобально этот проигрыш ничего не означает. Очень ровная серия, шансы на попадание в турнир претендентов есть у всех участников, - сказал Грищук. - Тяжело было со всеми, но раз проиграл сегодня, значит с Непомнящим было тяжелее всего. Столкнулся с ужасными сложностями при игре белыми фигурами, мой соперник лучше подготовился и лучше играл".

"Через пять дней буду участвовать в турнире в Норвегии. Там очень интересная система, на партию дается 2 часа. Почти классика, но не совсем, это на всю партию без добавления, в случае ничейного результата сразу играют армагеддон", - добавил шахматист.

Турнир в Москве проходил по олимпийской системе, каждая стадия включала в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не набирал нужные для победы 1,5 очка.

Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По их итогам два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов.