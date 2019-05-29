Барамидзе: паралимпийская сборная России по футболу всегда борется за победу на ЧМ

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Победа на чемпионате мира является основной целью сборной России по футболу лиц с церебральным параличом. Об этом ТАСС сказал главный тренер национальной команды Автандил Барамидзе.

Сборная России проводила тренировочный сбор в Новогорске.

"У нас всегда одна цель, потому что наша команда - трехкратные чемпионы мира, поэтому будем бороться только за первое место. Как говорят, выигрывает только первое место, все остальные места проигрывают. Поэтому мы будем стараться победить и прославить нашу любимую родину", - сказал Барамидзе.

"Сегодня у нас заканчивается сбор, вся работа была выполнена. Сейчас у нас будет короткий отдых, а 5 июня мы снова собираемся в Новогорске, где будет продолжена нудная, тяжелая работа, футболисты должны будут пройти физическую подготовку. И уже на заключительном сборе в Сочи мы доведем их до лучших кондиций, чтобы успешно выступить на чемпионате мира", - заключил Барамидзе.

Чемпионат мира пройдет в испанской Севилье со 2 по 20 июля.