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Финалы футбольных еврокубков

Прядкин: финал ЛЕ в Баку является громадным шагом в развитии футбола в Азербайджане

В решающем матче второго по значимости еврокубка встретятся английские клубы "Арсенал" и "Челси"
Президент РПЛ Сергей Прядкин Николай Галкин/ТАСС
Описание
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Николай Галкин/ТАСС

БАКУ, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проведение финала Лиги Европы в Баку является громадным шагом в развитии футбола в Азербайджане. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

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Ранее в среду президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин назвал идеальной организацию финала Лиги Европы в Баку. В среду на Олимпийском стадионе Баку пройдет финальный между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

"Мы здесь не чужие, у нас очень хороший контакт с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана, просто отличный. Проведение финала Лиги Европы - это громадный шаг в развитии футбола в стране, хочется просто насладиться игрой, увидеть зрелищный финальный матч", - сказал Прядкин.

Начало финала - 22:00 мск.

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