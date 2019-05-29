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Полная готовность. Баку в ожидании финального матча Лиги Европы

Болельщики английских "Челси" и "Арсенала" готовятся к решающему матчу, знакомясь с достопримечательностями города
Болельщики "Челси" и "Арсенала" на улицах Баку AP Photo/Darko Bandic
Описание
Болельщики "Челси" и "Арсенала" на улицах Баку
© AP Photo/Darko Bandic

БАКУ, 29 мая. /ТАСС/. Столица Азербайджана начала отсчет последних часов перед финальным матчем Лиги Европы по футболу между лондонскими "Арсеналом" и "Челси". Начало встречи, которая пройдет в среду в Баку на Олимпийском стадионе, назначено на 22:00 мск.

Футбольное настроение витает над городом уже несколько дней. Болельщики обеих команд находятся в Баку, их можно встретить на улицах столицы. В ожидании матча они знакомятся с достопримечательностями, сидят в кафе и пабах или просто прогуливаются небольшими группами по центральным улицам.

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Встречаясь в городе, фанаты команд шумно приветствуют друг друга, выкрикивают разные лозунги, смысл которых сводится к тому, что победит обязательно тот футбольный клуб, за который они болеют. У станций метро и на улицах можно встретить и волонтеров, которые вежливо подскажут, как пройти в фан-зону той или иной команды или проехать к месту проведения матча.

Полиция и врачи готовы

В связи с проведением финала второго по значимости еврокубкового турнира полиция Баку до 31 мая будет работать в усиленном режиме, сообщили в МВД республики. К поддержанию правопорядка привлечены дополнительные силы. Полицейские наряды дежурят в фан-зоне на Приморском бульваре, а также в специальных местах сбора болельщиков.

Для фанатов "Челси" - это парк "Сахиль", а "Арсенала" - Зимний парк. Отсюда до Олимпийского стадиона будут курсировать специально выделенные автобусы. "Для исключения каких-либо инцидентов или правонарушений все, кто приходит в указанные места, проходят проверку на полицейских постах. Во избежание попадания в фан-зону посторонних лиц с морского направления круглосуточную службу несет полицейский патрульный катер", - отметили в МВД.

Несмотря на принятые меры предосторожности и предусмотрительность принимающей стороны, стремящейся ограничить непосредственные встречи фанатов двух команд, инцидентов все же избежать не удалось. Накануне поздно вечером в Молоканском саду в центре Баку произошла драка между болельщиками "Арсенала" и "Челси". В результате один из британских футбольных фанатов получил ушибы и травму головы.

По словам руководителя пресс-службы Минздрава Азербайджана Пярвиза Абубекирова, пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Кроме того, как сообщают местные СМИ, в инциденте в одном из пабов пострадал гражданин России азербайджанского происхождения, приехавший посмотреть матч. Ему была оказана помощь на месте.

Учитывая возможные инциденты, на усиленный режим перешло и Министерство здравоохранения Азербайджана. По словам Абубекирова, в центральных клиниках и больницах в общей сложности выделено до 150 коек. Сформированы врачебные бригады, составленные из специалистов различного профиля, которые при необходимости окажут неотложную медицинскую помощь. Обращения готова принять и "горячая линия" Минздрава, кроме того, 39 врачебных бригад будут дежурить непосредственно вблизи стадиона.

Кордоны вокруг стадиона

Вокруг стадиона уже с полудня выставлены специальные кордоны для пропуска болельщиков. Все обладатели билетов на матч предупреждены о необходимости прибыть заблаговременно, чтобы избежать большого скопления людей и давки. Движение транспорта в направлении стадиона ближе к началу матча будет ограничено.

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Местных болельщиков на место также будут доставлять специально выделенные автобусы, которые будут курсировать от станций метро "Кара Караев" и "28 мая". По окончании матча их также доставят к станциям метро. Сам метрополитен будет работать до 4 часов утра. "Таким образом, вы сможете легко добраться до своего отеля, даже если игра затянется из-за добавочного времени и пенальти", - говорится в инструкции, подготовленной для болельщиков.

Баку впервые принимает решающий матч еврокубкового турнира, поэтому для арены, открывшейся в 2015 году, это будет первым серьезным футбольным испытанием. Ранее на этом стадионе, трибуны которого вмещают около 70 тыс. зрителей, проходили церемонии открытия и закрытия первых Европейских игр (2015 г.) и четвертых Игр исламской солидарности (2017 г.).

Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, в среду Ильхам Алиев принял делегацию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во главе с президентом организации Александером Чефериным, который заявил, что подготовка к финальному матчу Лиги Европы проведена на высоком уровне, и поблагодарил за созданные условия.

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