Полная готовность. Баку в ожидании финального матча Лиги Европы

БАКУ, 29 мая. /ТАСС/. Столица Азербайджана начала отсчет последних часов перед финальным матчем Лиги Европы по футболу между лондонскими "Арсеналом" и "Челси". Начало встречи, которая пройдет в среду в Баку на Олимпийском стадионе, назначено на 22:00 мск. Футбольное настроение витает над городом уже несколько дней. Болельщики обеих команд находятся в Баку, их можно встретить на улицах столицы. В ожидании матча они знакомятся с достопримечательностями, сидят в кафе и пабах или просто прогуливаются небольшими группами по центральным улицам.

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Встречаясь в городе, фанаты команд шумно приветствуют друг друга, выкрикивают разные лозунги, смысл которых сводится к тому, что победит обязательно тот футбольный клуб, за который они болеют. У станций метро и на улицах можно встретить и волонтеров, которые вежливо подскажут, как пройти в фан-зону той или иной команды или проехать к месту проведения матча. Полиция и врачи готовы В связи с проведением финала второго по значимости еврокубкового турнира полиция Баку до 31 мая будет работать в усиленном режиме, сообщили в МВД республики. К поддержанию правопорядка привлечены дополнительные силы. Полицейские наряды дежурят в фан-зоне на Приморском бульваре, а также в специальных местах сбора болельщиков. Для фанатов "Челси" - это парк "Сахиль", а "Арсенала" - Зимний парк. Отсюда до Олимпийского стадиона будут курсировать специально выделенные автобусы. "Для исключения каких-либо инцидентов или правонарушений все, кто приходит в указанные места, проходят проверку на полицейских постах. Во избежание попадания в фан-зону посторонних лиц с морского направления круглосуточную службу несет полицейский патрульный катер", - отметили в МВД.

Несмотря на принятые меры предосторожности и предусмотрительность принимающей стороны, стремящейся ограничить непосредственные встречи фанатов двух команд, инцидентов все же избежать не удалось. Накануне поздно вечером в Молоканском саду в центре Баку произошла драка между болельщиками "Арсенала" и "Челси". В результате один из британских футбольных фанатов получил ушибы и травму головы. По словам руководителя пресс-службы Минздрава Азербайджана Пярвиза Абубекирова, пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Кроме того, как сообщают местные СМИ, в инциденте в одном из пабов пострадал гражданин России азербайджанского происхождения, приехавший посмотреть матч. Ему была оказана помощь на месте. Учитывая возможные инциденты, на усиленный режим перешло и Министерство здравоохранения Азербайджана. По словам Абубекирова, в центральных клиниках и больницах в общей сложности выделено до 150 коек. Сформированы врачебные бригады, составленные из специалистов различного профиля, которые при необходимости окажут неотложную медицинскую помощь. Обращения готова принять и "горячая линия" Минздрава, кроме того, 39 врачебных бригад будут дежурить непосредственно вблизи стадиона. Кордоны вокруг стадиона Вокруг стадиона уже с полудня выставлены специальные кордоны для пропуска болельщиков. Все обладатели билетов на матч предупреждены о необходимости прибыть заблаговременно, чтобы избежать большого скопления людей и давки. Движение транспорта в направлении стадиона ближе к началу матча будет ограничено.