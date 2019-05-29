Кобелев: футболист Денисов провел хорошую карьеру, выиграв достаточно титулов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Футбольная карьера Игоря Денисова выдалась хорошей, игроку нужно отдать должное. Об этом ТАСС заявил российский тренер Андрей Кобелев, который работал вместе с Денисовым в московском "Динамо".

В среду стало известно, что 35-летний Денисов завершил карьеру футболиста.

"Каждый футболист сам решает, когда ему заканчивать. Мы же не можем ему сказать: "Давай, Игорь, продолжай". У меня особое мнение по Денисову, но вряд ли надо об этом говорить. Человек провел хорошую карьеру, выиграл достаточно титулов, всю карьеру провел в России, надо отдать ему должное", - сказал Кобелев.

Из-за конфликта Денисова с врачом "Динамо" в ноябре 2015 года Кобелев отстранил полузащитника от тренировок и перевел в дубль. "Если вы хотите услышать о том, что было при мне в "Динамо", то я вам не расскажу, это внутренняя кухня. Помог ли Игорю его характер? Да, очень помог, в первую очередь, мне сильно помог", - отметил собеседник агентства.

Помимо "Динамо", полузащитник выступал за санкт-петербургский "Зенит", махачкалинский "Анжи" и московский "Локомотив". В общей сложности он четыре раза становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок России, дважды - Суперкубок России. В 2008 году он помог сине-бело-голубым выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА.