Смертин предполагал, что "Челси" разгромит "Арсенал" в финале Лиги Европы

"Челси" в среду в Баку обыграл "Арсенал" со счетом 4:1 и второй раз в истории стал победителем Лиги Европы.

МАДРИД, 30 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бывший полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Алексей Смертин допускал, что лондонская команда в финале Лиги Европы одержит крупную победу над "Арсеналом". Об этом Смертин в четверг рассказал ТАСС.

"Болел, бесспорно, за "Челси", - сказал Смертин. - С другой стороны, Петр Чех (вратарь "Арсенала", с 2004 по 2015 год выступавший за "Челси", - прим. ТАСС) заканчивает - вчера был его последний матч. Он, к сожалению, сложился не так, как хочется любому футболисту, который заканчивает карьеру. Но результат по игре".

"Для меня всегда было важно, чтобы как можно больше английских клубов было в финалах еврокубков, поскольку я четыре года отыграл в Английской премьер-лиге. В этом году все четыре финалиста из Англии (в решающем матче Лиги чемпионов 1 июня встретятся "Тоттенхэм" и "Ливерпуль"), - отметил он.

"Предполагать [что матч закончится разгромной победой "Челси"] было сложно, но мне хотелось. Финал - это всего одна игра, а команды [в чемпионате] находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице. Я предполагал, но уверенности, естественно, не было", - резюмировал бывший полузащитник.