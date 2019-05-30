Баку не покорился Эмери. "Арсенал" уступил "Челси" в финале Лиги Европы

БАКУ, 30 мая. /ТАСС/. Футболисты "Челси" обыграли "Арсенал" со счетом 4:1 и стали победителями Лиги Европы. Финальный матч турнира проходил в Баку (Азербайджан) на Олимпийском стадионе.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Оливье Жиру (49-я минута), Педро Родригес (60) и Эден Азар (65 - с пенальти, 72), у проигравших отличился Алекс Ивоби (69). Азар, проведший, вероятно, последний матч за "Челси", был признан лучшим футболистом встречи. Жиру, который с 2012 по 2018 годы был игроком "Арсенала", с 11 голами выиграл бомбардирскую гонку турнира. Педро стал первым футболистом в истории, забивавшим в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и в матче за Суперкубок УЕФА. Игра с большой долей вероятности стала прощальной и для голкипера "Арсенала" Петра Чеха. 37-летний футболист уже объявил о том, что по окончании сезона завершит карьеру. Чех намеревался в составе "Арсенала" одержать победу в финале против клуба, с которым он выигрывал четыре чемпионата Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Однако, пропустив четыре гола во втором тайме, он сказал, что еще подумает, стоит ли ему уходить из футбола или нет.

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"Арсеналу", возможно, не хватило в составе армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, которого клуб решил не привозить в Баку, учитывая длящийся больше 30 лет конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) постарался все сделать для того, чтобы избежать влияния политики на матч, пообещав обеспечить безопасность игроку. Однако руководство "Арсенала" решило перестраховаться. Две английские команды во второй раз в истории встретились в финале турнира, впервые это произошло в сезоне-1971/72, тогда "Тоттенхэм" в решающем противостоянии по сумме двух матчей обыграл "Вулверхэмптон" (2:1, 1:1). Предыдущий раз в финале еврокубка английские клубы играли 11 лет назад, когда в Москве "Челси" в решающей встрече Лиги чемпионов противостоял "Манчестер Юнайтед". Тогда лондонцы уступили в серии пенальти (1:1, 5:6). Один англичанин на обоих финалистов Болельщиков английских команд в Баку было не очень много. Это связано с далеким и непрямым перелетом, большой стоимостью поездки, а также с предупреждениями от британского МИДа. Несмотря на это, перед Олимпийским стадионом можно было найти местных представителей фан-клуба "Челси". За подопечных Маурицио Сарри в этот вечер на трибунах болели больше, чем за номинальных гостей.

До игры успели отличиться и английские журналисты, которые с помощью корреспондента ТАСС обратили внимание сотрудников арены на четырех щенков, прятавшихся в траве рядом со стадионом. Представителям британских СМИ в начале матча пришлось привыкать к тому, что места для прессы находились очень далеко от поля, которое было отделено от трибун беговыми дорожками. Из-за этого разглядеть футболистов становилось сложней. К данной особенности стадиона привыкали и сами игроки. В течение стартовых 10 минут зрители успели заскучать, но ситуацию разрядил первый созданный "Арсеналом" момент - Пьер-Эмерик Обамеянга опасно пробил после прострела Эйнсли Мэйтленда-Найлса. Последний оказался единственным англичанином в стартовых составах обоих клубов. "Челси" стал первой за девять лет командой, вышедшей на поле в еврокубковом финале без доморощенных игроков - ранее итальянский "Интер" в решающей встрече Лиги чемпионов - 2010 против "Баварии" начал матч без итальянцев в составе. Впервые в Лиге Европы арбитры могли воспользоваться системой видеопомощи рефери (VAR). Однако в Баку итальянский судья Джанлука Рокки к VAR ни разу не прибегнул. "Челси" к концу тайма перехватил инициативу благодаря острым контратакам, а во второй половине начали доминировать на поле, что вылилось в три подряд забитых гола. "Мы старались, но соперник был лучше нас, "Арсенал" хорошо сыграл в первой тайме и не позволил почти ничего создать у своих ворот. "Челси" был эффективен во второй половине, первый гол всегда очень важен в таких матчах. После пропущенного мяча нам нужно было сохранять спокойствие, но мы допустили ошибки, и соперник нас наказал за это", - сказал после матча главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери. Испанец ранее трижды побеждал в Лиге Европы. Все трофеи турнира он выиграл с "Севильей" (2014, 2015, 2016). Вероятно, специалист не был против победы в своем четвертом финале Лиги Европы. Сарри не забыл про "Наполи" Намного счастливей остальных победителей выглядел Сарри, который в 60 лет выиграл первый трофей в своей тренерской карьере. Еще по ходу сезона "Челси" лихорадило из-за нестабильных результатов. Многие даже поговаривали о скорой отставке итальянского специалиста.

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