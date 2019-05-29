Азар заявил, что победа в Лиге Европы стала для него прощанием с "Челси"

БАКУ, 30 мая. /ТАСС/. Полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Эден Азар после победы в Лиге Европы над "Арсеналом" заявил, что, скорее всего, это был его последний матч за английский клуб.

"Думаю, что этот матч - прощание с клубом. Наверное, настало время для нового вызова", - сказал 28-летний полузащитник в эфире телеканала BT Sport.

В среду "Челси" одержал крупную победу над "Арсеналом" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы сезона-2018/19. Встреча прошла в Баку на стадионе "Олимпийский". Бельгиец, оформивший дубль и отдавший одну голевую передачу, был признан лучшим футболистом матча.

Во вторник Азар заявил, что победа в Лиге Европы была бы хорошим завершением его карьеры в "Челси". Ранее испанская газета Marca сообщила, что полузащитник подпишет шестилетний контракт с мадридским "Реалом".

Азар выступает за "Челси" с 2012 года, в составе клуба из Лондона он стал победителем Лиги Европы (2012/13), обладателем Кубка лиги (2014/15), двукратным чемпионом Англии (2014/15, 2016/17) и обладателем Кубка Англии (2017/18). На чемпионате мира - 2018 в составе сборной Бельгии Азар завоевал бронзовую медаль. В нынешнем сезоне он провел 52 матча во всех турнирах за "Челси", в которых забил 21 гол и отметился 17 передачами.