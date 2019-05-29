Эмери: "Челси" наказал "Арсенал" за ошибки во втором тайме финала Лиги Европы

БАКУ, 30 мая. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Арсенал" допустили ошибки во втором тайме финального матча Лиги Европы против "Челси", за которые были наказаны. Об этом после игры заявил главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери, слова которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду "Челси" одержал победу над "Арсеналом" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в Баку.

"Прежде всего, хочу поздравить "Челси", - сказал 47-летний испанец. - Мы старались, но соперник был лучше нас, "Арсенал" хорошо сыграл в первой тайме и не позволил почти ничего создать у своих ворот. Но "Челси" был эффективен во второй половине, первый гол всегда очень важен в таких матчах. После пропущенного мяча нам нужно было сохранять спокойствие, но мы допустили ошибки, и "Челси" нас наказал за это".

Также испанский специалист отметил, что "Арсенал" добился прогресса в минувшем сезоне. "Я хочу, чтобы наши болельщики знали, что мы только в начале пути. И, несмотря на наше разочарование сегодня, мы сделали небольшой шаг вперед. Мы стали более конкурентоспособными, но на данный момент этого недостаточно", - сказал тренер "Арсенала".

Эмери добавил, что в команде есть ряд футболистов, не имеющих опыта игры в таких важных матчах. "Нам нужно еще больше прогрессировать. Многие наши игроки молоды, это был их первый финал, и им есть куда расти. В следующем сезоне они должны продолжить свое развитие, также мы должны добавить в состав несколько новых игроков, которые помогут нам сделать следующий шаг", - отметил испанец.

Эмери три раза подряд становился победителем Лиги Европы, возглавляя испанскую "Севилью" (2014, 2015, 2016). Он стал главным тренером "Арсенала" в мае 2018 года.