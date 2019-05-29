Главный тренер "Челси" Сарри посвятил победу в Лиге Европы болельщикам "Наполи"

В среду "Челси" одержал крупную победу над "Арсеналом" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы сезона-2018/19, встреча прошла в Баку. Сарри возглавил "Челси" в 2018 году, под его руководством клуб, помимо победы в Лиге Европы, занял третье место в чемпионате Англии, набрав 72 очка. С 2015 по 2018 год Сарри возглавлял итальянский "Наполи", специалист дважды занимал с командой из Неаполя второе место (2015/16, 2017/18) и один раз становился третьим (2016/17) в чемпионате Италии.

"В первую очередь, я посвящаю эту победу фанатам "Наполи", это именно то счастье, которое я не смог подарить им в прошлом году, - сказал 60-летний специалист. - Я также посвящаю победу футболистам "Челси", которые не могли играть сегодня из-за травм. Я думаю, что это правильно - думать о них".

На послематчевой пресс-конференции Сарри рассказал журналистам, что клуб испытывал проблемы с игрой в первые месяцы года. "Я действительно очень счастлив, этот трофей очень важен для клуба. У нас были проблемы в январе и феврале, в Английской премьер-лиге было нелегко, но в итоге мы вышли в Лигу чемпионов, выиграли 12 матчей Лиги Европы, вышли в финал Кубка лиги, мы это заслужили. Я думаю, что после сегодняшней победы наш сезон переходит от хорошего к необычному, в феврале я увидел, как что-то изменилось в отношениях с командой, может быть, я сам изменился, но я начинаю чувствовать, что это моя команда", - добавил тренер.

Также итальянец отметил, что после первого тайма сказал своим футболистам играть более уверенно: "Первый тайм был сложным, этот матч стал для нас 64-м в этом сезоне, физически было сложно играть. Я попросил своих игроков играть с большей смелостью, даже при риске проиграть. Сегодня футболисты хорошо сыграли против команды, которая опасна в контратаках".

Сарри добавил, что он хочет остаться в клубе на следующий сезон. "Мне нужно поговорить с руководством клуба, убедиться, что знаю, что я могу сделать для команды, а что "Челси" может сделать для меня. Я люблю чемпионат Англии, мне повезло, что я в "Челси", но в конце сезона мы должны сесть и поговорить. Мне кажется, что я заслуживаю того, чтобы остаться в "Челси", но моего мнения недостаточно", - заключил специалист.