Запуск волонтерской программы ЧЕ-2020 по футболу в Петербурге состоится на ПМЭФ

В торжественном мероприятии примут участие вице-премьер РФ по культуре и спорту, председатель координационного совета по подготовке и проведению в РФ чемпионата Европы по футболу Ольга Голодец, глава российской части оргкомитета чемпионата Европы Алексей Сорокин, а также ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Игорь Максимцев. На торжественном мероприятии также состоится презентация посла волонтерской программы ЧЕ-2020 в Петербурге.

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Волонтерская программа чемпионата Европы по футболу 2020 года стартует 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщается в релизе, который оказался в распоряжении ТАСС.

"В последние годы волонтерское движение в России стало одним из важнейших и наиболее быстро развивающихся институтов общества. Без помощи волонтеров сегодня не обходится проведение ни одного значимого мероприятия в стране - будь то крупный международный спортивный турнир или Петербургский международный экономический форум. И я рада, что проведение чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге даст новую возможность всем неравнодушным гражданам достойно представить свой город и страну на международной арене, проявить себя и сделать этот замечательный футбольный праздник по-настоящему ярким и особенным", - сказала Голодец.

Волонтерский центр турнира, отвечающий за отбор и обучение кандидатов, будет создан на базе СПбГЭУ. Также 6 июня состоится открытие волонтерского центра ЧЕ-2020, который будет располагаться на Большой Морской улице. Вечером в Парке футбола пройдет товарищеский матч с участием активистов волонтерского движения Санкт-Петербурга.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.