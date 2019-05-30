"Крылья Советов" обыграли "Нижний Новгород" в стыковом матче за право играть в РПЛ

ТАСС, 30 мая. Самарские "Крылья Советов" со счетом 3:1 обыграли "Нижний Новгород" в первом переходном матче за право сыграть в следующем сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

У "Крыльев Советов" мячи забили Антон Зиньковский (90+1, с пенальти) и Роман Шишкин (90+4). В составе хозяев забитым мячом отметился Даниил Фомин (23, с пенальти). Еще один мяч защитник "Нижнего Новгорода" Виталий Федорив отправил в собственные ворота (65).