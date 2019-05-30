"Уфа" обыграла "Томь" в первом переходном матче за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20

ТАСС, 30 мая. "Уфа" одержала победу над "Томью" со счетом 2:0 в первом переходном матче за право принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20. Встреча прошла в Уфе.

В составе "Уфы" забитым мячом отметился Сильвестр Игбун (28-я минута), еще один мяч в свои ворота отправил защитник "Томи" Исмаил Эдиев (81).

"Уфа" во второй раз участвует в переходных матчах. В предыдущий раз команда также встречалась с "Томью" и по сумме двух встреч, которые прошли в 2014 году, оказалась сильнее - 1:3, 5:1. "Томь" в четвертый раз играет в переходных матчах, в одном случае команда обыграла своего соперника, в двух потерпела поражение.

Ответный матч пройдет в Томске 2 июня. В первенстве РПЛ "Уфа" по итогам сезона заняла 14-е место, набрав в 30 матчах 26 очков, "Томь" в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) стала третьей с 64 очками после 38 игр.