"Локомотив" оштрафован на 150 тыс. рублей за оскорбления в адрес РФС со стороны фанатов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Локомотив" на 150 тыс. рублей за оскорбительные баннер и скандирования в адрес РФС со стороны болельщиков железнодорожников. Об этом журналистам в пятницу сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Болельщики нецензурно скандировали в адрес РФС, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей, также на трибунах болельщиков "Локомотива" были размещены баннер оскорбительного содержания про РФС, штраф - 50 тыс. рублей, и несогласованный баннер про Тараса Михалика, штраф - 25 тыс. рублей", - сказал Григорьянц, добавив, что главный тренер "Локомотива" Юрий Семин оштрафован на 30 тыс. рублей за выходы за пределы технической зоны, а наставник "Уфы" Вадим Евсеев и его помощник Сергей Томаров за это же нарушение наказаны штрафом в размере 10 тыс. рублей.

По итогам матча "Ахмат" - "Ростов" (1:0) главный тренер ростовчан Валерий Карпин оштрафован на 30 тыс. рублей за выходы за пределы технической зоны, а сам клуб - на 100 тыс. рублей за неспортивное поведение игроков команды (шесть желтых карточек). Московский "Спартак" оштрафован на 145 тыс. рублей по итогам гостевого матча с "Оренбургом" (0:2). "Болельщики "Спартака" вывесили несогласованный баннер, за это полагается штраф в 25 тыс. рублей, и использовали пиротехнику, штраф - 20 тыс. рублей. Также болельщики скандировали оскорбительные высказывания, клуб получил штраф размером 100 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

"Оренбург" был оштрафован на 150 тыс. рублей. "На поле после матча выбежали пять болельщиков, клуб оштрафован за необеспечение безопасности на 100 тыс. рублей, также клуб получил штраф в размере 50 тыс. рублей за массовое появление болельщиков на поле", - заявил глава КДК.

Московское "Динамо" получило штраф в размере 150 тыс. рублей по итогам домашнего матча против тульского "Арсенала" (3:3). Эта встреча стала первой для бело-голубых на новой арене в Петровском парке. "За необеспечение безопасности на стадионе "Динамо" оштрафовано на 100 тыс. рублей, за массовое появление болельщиков на поле - штраф в 50 тыс. рублей", - сказал Григорьянц. Покинувший высший дивизион чемпионата России махачкалинский "Анжи" оштрафован на 20 тыс. рублей по итогам матча с "Уралом" (0:2), болельщики команды использовали пиротехнику.