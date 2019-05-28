ФК "Локомотив" не будет продавать братьев Миранчуков

"К Миранчукам есть интерес из Европы, но они - основа той команды, которую мы планируем формировать, - сказал он. - Поэтому, думаю, по состоянию на сегодня предложение должно быть мегазаоблачное [чтобы "Локомотив" согласился продать полузащитников], причем как для клуба, так и для самих игроков. 20-25 млн евро? Это не мегазаоблачное, они уже сегодня столько стоят - им 23 года, у них все еще впереди".

Вопрос о том, есть ли интерес к нападающему Федору Смолову со стороны других клубов, Кикнадзе оставил без ответа.