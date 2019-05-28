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Футбол в России

ФК "Локомотив" не будет продавать братьев Миранчуков

Генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе признался, что к футболистам есть интерес в Европе
Антон и Алексей Миранчуки Михаил Александров/ТАСС
Описание
Антон и Алексей Миранчуки
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Локомотив" не собирается продавать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков. Об этом ТАСС сообщил во вторник генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

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"К Миранчукам есть интерес из Европы, но они - основа той команды, которую мы планируем формировать, - сказал он. - Поэтому, думаю, по состоянию на сегодня предложение должно быть мегазаоблачное [чтобы "Локомотив" согласился продать полузащитников], причем как для клуба, так и для самих игроков. 20-25 млн евро? Это не мегазаоблачное, они уже сегодня столько стоят - им 23 года, у них все еще впереди".

Вопрос о том, есть ли интерес к нападающему Федору Смолову со стороны других клубов, Кикнадзе оставил без ответа.

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