Обляков отметил, что всегда старается добиться вызова в основную сборную России по футболу

НОВОГОРСК /Московская область/, 31 мая. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Иван Обляков старается прогрессировать и играть так, чтобы получать вызовы в национальную команду. Об этом он сказал журналистам в пятницу после тренировки.

"Все отлично, очень приятно, что меня вызвали, коллектив дружный - половину ребят знаю, все здорово, - сказал Обляков. - Я всегда стараюсь прогрессировать, хочется быть в самой первой сборной, играть и доказывать, стараться, чтобы сюда вызывали. Это решают тренеры, куда вызывают, туда и приезжаю. Я не планировал ехать отдыхать, поэтому не пришлось менять планы, я знал, что либо в молодежную, либо в основную сборную вызовут".

"Подколов от партнеров по команде не было, Дзюба просто сказал: "Добро пожаловать в семью, в команду". Черчесов строгий, серьезный тренер, но была обычная тренировка, все понравилось, все упражнения. Если тренер увидит, что что-то не так, он подскажет и поможет", - добавил Обляков.

В рамках подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипра (11 июня, Нижний Новгород) сборная России на базе в Новогорске проведет встречу против подмосковного клуба "Чертаново", выступающего в Олимп - Футбольной национальной лиге.

"Чертаново" молодцы, их школа развивается, разберем их и посмотрим, как они сыграют. На стадионе в Нижнем играл с молодежной сборной, в Саранске не был, так что посмотрим", - заключил Обляков.