Артем Дзюба будет капитаном сборной России в матчах квалификации к ЧЕ

"Дзюба капитан, никаких изменений не было", - сказал Черчесов.

Также Черчесов высказал мнение о возможном переходе капитана сборной в английский чемпионат: "Для меня это ни хорошо, ни плохо, главное, чтобы футболист принял правильное решение и продолжал совершенствоваться. Мы не можем ни запретить, ни посоветовать, мы уважаем решение каждого из них, они достаточно умные ребята, чтобы принять правильное решение. Согласитесь, много раз было, когда игрок сборной переходит в другой клуб и потом не играет у нас в команде, потому что там не может себя проявить. Это касается всех футболистов, у которых заканчиваются контракты, я говорю одно и то же, принимайте решение, мы потом будем оценивать вас в своих клубах, хотелось бы, чтобы они были в хороших командах, хороших лигах и качественно играли".

Дзюба был назначен капитаном сборной России осенью 2018 года. Это произошло после того, как о завершении карьеры в национальной команде объявил вратарь Игорь Акинфеев. В турнирной таблице группы I первое место занимает сборная Бельгии, набравшая шесть очков в двух матчах, далее идут команды России, Казахстана, Кипра и Шотландии, в активе которых по три очка, сборная Сан-Марино располагается шестой, не сумев набрать ни одного очка.