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Тренерский штаб сборной России по футболу вызвал четырех вратарей на случай форс-мажора

В заявку на матчи с командами Сан-Марино и Кипра вошли Маринато Гилерме, Андрей Лунев, Сергей Песьяков и Антон Шунин
Андрей Лунев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Андрей Лунев
© Сергей Бобылев/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 31 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым вызвал в расположение национальной команды четырех голкиперов для того, чтобы избежать неприятных последствий возможных травм в отборочных матчах чемпионата Европы по футболу. Об этом специалист сообщил в пятницу журналистам на пресс-конференции.

В итоговый состав сборной России на матчи отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года тренерский штаб национальной команды заявил четырех голкиперов: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрея Лунева ("Зенит"), Сергея Песьякова ("Ростов") и Антона Шунина ("Динамо").

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"Мы вызвали четыре вратаря, потому что, если бы вызвали трех и кто-то заболел, мы бы вратаря вызывали с островов, а это неправильно. Поэтому вызвали четверых, тем более, Песьяков в первый раз, вчера мы с ним пообщались, оценим его не на дистанции, а воочию, поэтому, я думаю, это правильно. Когда идет чемпионат страны, все в тонусе и в рабочем состоянии. А сейчас, если вдруг что, мы бы искали их по всему миру, тем более не готовых", - сказал Черчесов.

"Ребята в интервью сами говорили, что еще ничего не закончилось, и мы видим, что все живо тренируются. Сегодня у нас маленькое собрание будет, покажем какие-то нюансы по сопернику, чтобы понимали, что нас ждет, а потом конкретно перед каждыми играми будем делать теорию, чтобы конкретизировать. Мы наблюдаем независимо от имен, кто как будет готов, так мы будем оценивать и принимать решение по стартовому составу", - добавил специалист.

Сборная России 8 июня в Саранске сыграет против команды Сан-Марино, а тремя днями позднее в Нижнем Новгороде примет киприотов.

Теги
Российский футболЕвро-2020
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