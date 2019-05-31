Черчесов: Комличенко должен проявить себя на сборах команды России по футболу

Сборная России в пятницу начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипра (11 июня, Нижний Новгород).

"Да, я с ним разговаривал, он приедет 2 июня, потому что у него игра еще, он знает, зачем приедет, он знает свою ситуацию, которая сейчас есть и как мы обычно делаем, если есть игроки, которых мы хотим посмотреть, мы смотрим его воочию, - сказал Черчесов. - И он знает, что он начинает 26-м игроком, каким он станет во время сбора - уже зависит от него. Каждый приезжает на сбор в одном статусе, а потом все становится по-другому, за два с половиной года еще ни разу не было, чтобы кто-то себя проявлял, а мы этого не замечали. Приехал в одном статусе, а потом стал основным игроком, как это часто бывает, или наоборот, в этом плане у нас ничего не изменилось".

23-летний Комличенко в первый раз вызван в расположение национальной команды. В прошедшем чемпионате Чехии российский футболист "Млады-Болеслав" был признан лучшим иностранным футболистом и стал лучшим бомбардиром.

В турнирной таблице группы I первое место занимает сборная Бельгии, набравшая шесть очков в двух матчах, далее идут команды России, Казахстана, Кипра и Шотландии, в активе которых по три очка, сборная Сан-Марино располагается на шестом месте, не сумев набрать ни одного очка.