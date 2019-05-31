Черчесов: Комличенко должен проявить себя на сборах команды России по футболу

НОВОГОРСК /Московская область/, 31 мая. /ТАСС/. Форвард Николай Комличенко, чтобы стать игроком основного состава сборной России по футболу, должен проявить себя на сборах национальной команды. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Сборная России в пятницу начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипра (11 июня, Нижний Новгород).
"Да, я с ним разговаривал, он приедет 2 июня, потому что у него игра еще, он знает, зачем приедет, он знает свою ситуацию, которая сейчас есть и как мы обычно делаем, если есть игроки, которых мы хотим посмотреть, мы смотрим его воочию, - сказал Черчесов. - И он знает, что он начинает 26-м игроком, каким он станет во время сбора - уже зависит от него. Каждый приезжает на сбор в одном статусе, а потом все становится по-другому, за два с половиной года еще ни разу не было, чтобы кто-то себя проявлял, а мы этого не замечали. Приехал в одном статусе, а потом стал основным игроком, как это часто бывает, или наоборот, в этом плане у нас ничего не изменилось".
23-летний Комличенко в первый раз вызван в расположение национальной команды. В прошедшем чемпионате Чехии российский футболист "Млады-Болеслав" был признан лучшим иностранным футболистом и стал лучшим бомбардиром.
В турнирной таблице группы I первое место занимает сборная Бельгии, набравшая шесть очков в двух матчах, далее идут команды России, Казахстана, Кипра и Шотландии, в активе которых по три очка, сборная Сан-Марино располагается на шестом месте, не сумев набрать ни одного очка.