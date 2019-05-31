Россиянка Кудерметова не смогла выйти в четвертый круг Roland Garros

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Эстонии Кайе Канепи в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:0 в пользу эстонской спортсменки. Теннисистки встречались во второй раз, в первой игре победу также одержала Канепи (7:6 (7:4), 6:3). В следующем круге теннисистка из Эстонии 2 июня сыграет против 31-го номера рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) хорватки Петры Мартич, победившей в пятницу вторую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии со счетом (6:3, 6:3).

33-летняя Канепи является победительницей четырех турниров WTA в одиночном разряде. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом теннисистки является выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции (2008, 2012), Уимблдона (2010, 2013) и Открытого чемпионата США (2010, 2017).

В матче первого круга Кудерметова обыграла 13-ю ракетку мира датчанку Каролин Возняцки в трех сетах, во втором раунде спортсменка оказалась сильнее представительницы Казахстана Зарины Дияс. 22-летняя россиянка впервые играла в основной сетке Открытого чемпионата Франции. В рейтинге WTA российская теннисистка занимает 68-е место, Канепи располагается на 88-й строчке.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн.