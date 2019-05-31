Вторая ракетка мира Плишкова проиграла в третьем круге Roland Garros

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Чешка Каролина Плишкова, занимающая второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), проиграла в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) хорватке Петре Мартич. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу хорватской теннисистки, занимающей 31-е место в рейтинге WTA. В следующем круге Матрич сыграет против победительницы пары между россиянкой Вероникой Кудерметовой и эстонкой Кайей Канепи.

Лучшим достижением на Roland Garros для Плишковой является выход в полуфинал в 2017 году. Она является победительницей Открытого чемпионата США 2016 года.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €42,66 млн.