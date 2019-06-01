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Тренер "Ливерпуля" Клопп после победы в финале ЛЧ заявил, что это лучшая ночь в его жизни

В решающем матче турнира "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп EPA-EFE/Kiko Huesca
Описание
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп
© EPA-EFE/Kiko Huesca

МАДРИД, 2 июня. /ТАСС/. Победа в финале Лиги чемпионов по футболу подарила главному тренеру английского "Ливерпуля" Юргену Клоппу лучшую ночь в жизни. Слова Клоппа приводит Би-би-си.

В финале турнира "Ливерпуль" обыграл лондонский "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

"Я так рад за этих парней, за всех людей вокруг и за свою семью, - сказал Клопп. - Они переживают за меня и заслуживают этой победы больше, чем кто-либо другой. Это лучшая ночь в жизни".

Немецкий специалист отметил, что победа в финале еврокубкового турнира станет отправной точкой к дальнейшему развитию команды. "Это (победа в Лиге чемпионов) отняло у нас некоторое время, но в то же время это важно для нашего дальнейшего развития, - сказал он. - Эта победа поможет нам совершенствоваться".

Также Клопп пошутил относительно того, как празднует победы в матчах. "Обычно через 20 минут после игры я уже наполовину пьян, но сейчас у меня с собой только вода", - сказал тренер "Ливерпуля".

Клопп выиграл свой первый трофей на посту главного тренера "Ливерпуля", 51-летний немецкий специалист в четвертый раз участвовал в финале еврокубка. В финале Лиги Европы в 2016 году "Ливерпуль" уступил испанской "Севилье" (1:3), а в прошлом году проиграл "Реалу" (1:3) в финале Лиги чемпионов. Еще один раз Клопп добирался до финала Лиги чемпионов в роли наставника немецкой "Боруссии" (Дортмунд), где также проиграл мюнхенской "Баварии" (1:2).

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