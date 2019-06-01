Тренер "Тоттенхэма" Почеттино заявил, что гордится футболистами команды после финала ЛЧ

В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19, который прошел в ночь на воскресенье в Мадриде, "Тоттенхэм" проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:2.

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"Я очень горжусь игроками, тем, как мы сражались. Нам не повезло, пропустили гол с пенальти, но мы боролись, хорошо играли во втором тайме. Я так горжусь игроками, нам немного не повезло. Начать 0:1 было сложно, нам пришлось изменить план на игру", - сказал Почеттино.

"Я так рад тренировать "Тоттенхэм", но поздравляю "Ливерпуль". Сегодня планка была настолько высока, что наших усилий было недостаточно. Но мы хотим повторить это и испытать эти эмоции снова. Это была лучшая игра после чемпионата мира", - добавил специалист.

Почеттино возглавляет "Тоттенхэм" с 2014 года. Под его руководством команда один раз занимала второе место в чемпионате Англии, дважды становилась третьей. В прошедшем сезоне "Тоттенхэм" впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов.