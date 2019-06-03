Тарасенко надеется на улучшение игры "Сент-Луиса" в финале плей-офф НХЛ с "Бостоном"

ТАСС, 3 июня. Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко считает, что команде нужно выступать лучше в следующих матчах финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Бостоном". Слова хоккеиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

"Бостон" ведет в финальной серии до четырех побед со счетом 2-1.

"Мы должны подготовиться к матчу жизни? Счет в серии 1-2. О каких прижатых спинах вы говорите? Просто нужно играть лучше, вот и все, что имеет значение сейчас", - сказал 27-летний форвард.

В регулярном чемпионате Тарасенко провел 76 игр, набрав в них 68 очков (33 шайбы + 35 результативных передач). В плей-офф российский нападающий сыграл в 22 матчах, отметившись 10 шайбами и пятью передачами.

В первой встрече "Бостон" победил со счетом 4:2, во второй игре в овертайме сильнее были хоккеисты "Сент-Луиса" (3:2), в третьем победу одержал "Бостон" - 7:2. Четвертый матч серии пройдет на площадке "Сент-Луиса" в ночь на 4 июня.