РФС подготовит развлекательную программу для болельщиков перед матчами отбора ЧЕ-2020

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) подготовит масштабную для болельщиков сборной России перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы против команд Сан-Марино и Кипра в Саранске и Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.

На площади перед аренами болельщики получат возможность окунуться в атмосферу государства-крепости Сан-Марино и Республики Кипр, встретиться со средневековыми рыцарями и античными богами, попробовать свои навыки в гончарном искусстве и чеканке монет, потанцевать под звуки старинных музыкальных инструментов, посмотреть на представления уличных акробатов и пенное шоу, отведать апеннинскую и греческую кухни.

Также в рамках масштабной развлекательной программы в обоих городах будут установлены зоны гостеприимства и фотозоны с футболистами сборной России, пройдут розыгрыши призов и билетов, а на центральных площадях состоятся праздничные фестивали с автограф-сессиями послов РФС - бывших игроков сборной России Андрея Тихонова, Алексея Смертина, Дмитрия Хлестова и Руслана Пименова.

За три часа до начала матчей перед "Мордовия-Ареной" и стадионом "Нижний Новгород" возьмет старт насыщенная развлекательная программа, где пришедшие зрители смогут побывать на концертах, помериться силами с бывшими игроками сборной, пройти тесты на скорость реакции и точность удара, сыграть в панна-футбол (разновидность уличного футбола, - прим. ТАСС) и текбол (игра с мячом, похожим на футбольный, с помощью стола для настольного тенниса, - прим. ТАСС), сделать прическу в барбершопе и выиграть призы.

"Каждая игра национальной сборной должна стать особенным событием для города, мы последовательно реализуем нашу стратегию проведения matchday. При этом праздничная атмосфера для жителей и болельщиков должна создаваться не только на территории стадиона перед матчем, но и в городском пространстве - на центральных площадях, в торговых центрах, в общественном транспорте. Так же, как это было в дни проведения чемпионата мира по футболу прошлого года. Не сомневаюсь, что Саранск и Нижний Новгород, принимавшие матчи мирового первенства, прекрасно справятся с этой задачей, в обоих городах мы ждем праздника и аншлага на трибунах", - сказал ТАСС президент РФС Александр Дюков.