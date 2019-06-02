Журналисты ТАСС вручили сборной России по футболу альбомы о ЧМ-2018

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 июня. /ТАСС/. Журналисты ТАСС посетили базу сборной России по футболу в Новогорске и подарили тренерскому штабу, игрокам, а также персоналу команды памятные альбомы, посвященные чемпионату мира 2018 года. В подаренные издания вошли кадры с прошедшего мирового первенства, сделанные фотографами агентства.

"Альбом был сделан в декабре, и мы рады, что у нас появилась такая возможность вручить его экземпляры команде, - сказал заместитель руководителя Редакции спортивной информации ТАСС Рустам Шарафутдинов. - В нем собрано около 800 фотографий со всех городов и матчей, они показывают эмоции болельщиков и участников турнира".

"Фотоальбом можно назвать подарком от агентства за выступление сборной на чемпионате мира. Мы хотели бы сказать вам спасибо за те эмоции, которые вы подарили болельщикам", - добавил он.

Журналисты ТАСС во время вручения альбомов пожелали удачи главному тренеру Станиславу Черчесову и игрокам в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Наставник национальной команды и футболисты поблагодарили их за подарки.

Ближайший матч сборная России проведет 3 июня на базе в Новогорске. Соперником национальной команды станет клуб Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново". После этого россиянам предстоит провести две встречи в рамках отборочного турнира Евро-2020. 8 июня они в Саранске сыграют с командой Сан-Марино, а 11-го числа в Нижнем Новгороде примут сборную Кипра.