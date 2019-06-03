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Симонян похвалил футболистов "Чертаново" после крупного поражения от сборной России

Первый вице-президент РФС считает, что сборная России победит в предстоящих играх отбора Евро-2020

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян в беседе с ТАСС похвалил игроков "Чертаново", несмотря на крупное поражение от сборной России в товарищеском матче.

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Контрольный матч между сборной России и "Чертаново" прошел в понедельник в подмосковном Новогорске и завершился победой национальной команды со счетом 6:0.

"Очень хорошее поле, хорошая футбольная погода была сегодня. Ребята из "Чертаново" молодцы, оказали хорошее сопротивление сборной, но это контрольный матч, тут главное без травм. А что может наша сборная, покажут матчи с Кипром и Сан-Марино. Уверен, надо побеждать в обеих встречах", - сказал Симонян.

Подопечные Станислава Черчесова проведут матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

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Евро-2020
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Данные опубликованы на сайте Российского футбольного союза
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