Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила "Чертаново"

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 июня. /ТАСС/. Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.

Забитыми мячами отметились Артем Дзюба (7-я минута), Антон Миранчук (26), Александр Головин (42), Федор Смолов (46), Федор Чалов (61) и Резиуан Мирзов (77). На 18-й минуте встречи полузащитник Юрий Газинский из-за травмы покинул поле, вместо него на замену вышел Ильзат Ахметов.

Матч на тренировочной базе сборной в Новогорске прошел в рамках подготовки к отборочным встречам чемпионата Европы - 2020, в которых россияне встретятся с командами Сан-Марино и Кипра. В сентябре 2017 года в ходе подготовки к домашнему чемпионату мира сборная России провела контрольный матч с московским "Динамо", в котором победила со счетом 3:0.

После двух туров отборочного турнира в группе I лидируют бельгийцы с 6 очками, у команд России, Кипра, Казахстана и Шотландии по три очка в активе. Замыкает таблицу сборная Сан-Марино, не набравшая ни одного очка. В финальную часть чемпионата Европы 2020 года выходят две лучшие команды группы.

Россияне сыграют против команды Сан-Марино 8 июня в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", 11 июня сборная России примет киприотов на стадионе "Нижний Новгород".