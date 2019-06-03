Глава оргкомитета ЧМ-2022 в Катаре заявил, что на клубном ЧМ будут открыты фан-зоны

ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира 2022 года в Катаре готовится создать фан-зоны во время проведения клубных чемпионатов мира 2019 и 2020 годов. Об этом в понедельник заявил журналистам генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года, глава оргкомитета турнира Хасан аль-Тавади.

В понедельник было принято решение о проведении в Катаре двух ближайших клубных чемпионатов мира.

"Клубный чемпионат мира будет тестовым событием, поэтому мы хотим подготовить как можно больше инфраструктурных объектов, которые затем будут использоваться во время чемпионата мира. Будут у нас и фан-зоны. Нам важно будет получить этот опыт перед чемпионатом мира", - сказал аль-Тавади. При этом он не смог ответить на вопрос, будет ли продаваться алкоголь в фан-зонах.

В 2019 году на клубном чемпионате мира выступит "Ливерпуль", который в субботу стал победителем Лиги чемпионов.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, в нем принимают участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб принимающей турнир страны. Последние два года клубный чемпионат мира проходил в ОАЭ.