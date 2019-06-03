Черчесов отметил важность игры с "Чертаново" для подготовки к отборочным матчам ЧЕ

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 июня. /ТАСС/. Матч против футбольного клуба "Чертаново" был важен в плане выбора состава национальной сборной на предстоящие матчи отбора чемпионата Европы - 2020. Об этом заявил журналистам после победы над "Чертаново" главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Для нас важно было, чтобы команда опять сыграла, все-таки двусторонняя игра отличается от игры с соперниками. Была подготовка к игре, была установка, были определенные задания, которые надо выполнять, потому что от этого будем отталкиваться по составу на отборочные матчи. Поэтому футболисты максимально старались сделать то, что мы от них просим. Все-таки 26 мая был последний матч, 8-го игра [c Сан-Марино] - большой перерыв, а игровой тонус должен быть", - сказал Черчесов.

На 18-й минуте встречи полузащитник Юрий Газинский покинул поле из-за травмы.

"Не могу сегодня сказать, что этот состав станет основным хотя бы потому, что Газинский получил травму, пока не знаем, что с ним. Надеемся, что не очень серьезно", - добавил специалист.

Матч сборных России и Сан-Марино пройдет 8 июня в Саранске.