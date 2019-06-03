Газинский пропустит матчи сборной России против команд Сан-Марино и Кипра

ТАСС, 3 июня. Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский во вторник покинет расположение сборной России и не примет участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

В понедельник во время контрольного матча против московского клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чертаново" (6:0) Газинский получил травму и был заменен. Позднее ему было диагностировано повреждение левого плечевого сустава.

"После полученной в контрольном матче с "Чертаново" травмы сегодня вечером игроку было выполнено МРТ плечевого сустава, которое выявило повреждение вращательной манжеты плеча", - говорится в сообщении.

Дальнейшее лечение Газинский будет проходить в расположении своего клуба.

Матч против команды Сан-Марино пройдет 8 июня в Саранске, с киприотами россияне сыграют 11 июня в Нижнем Новгороде.