Неймар получил повестку в суд и даст показания полиции по делу о публикации интимных фото

В воскресенье после появления в прессе информации о предъявленных ему обвинениях в изнасиловании Неймар опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором категорически их отверг, заявив, что стал жертвой мошенников, вымогавших деньги. В опровержение обвинений в преступлении он также выложил в сеть свою личную переписку с женщиной, среди прочего в ней содержатся пикантные фотографии девушки, на которых скрыты лицо и интимные части тела. Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации Неймаром интимных фотографий женщины, нарушение соответствующей статьи уголовного кодекса Бразилии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 5 лет.

ТАСС, 4 июня. Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймар, обвиняемый в публикации интимных фото, получил повестку в суд. Об этом во вторник сообщил портал Globoesporte .

По информации издания, в понедельник утром представители Управления по борьбе с компьютерными преступлениями прибыли на тренировочную базу сборной Бразилии, которая готовится к выступлению на Кубке Америки, и отдали Неймару повестку в суд для дачи показаний. Однако явка Неймара в суд была перенесена на неделю благодаря вмешательству Бразильской конфедерации футбола (CBF). По данным источника, полиция также конфисковала телефон 27-летнего Неймара.

Ранее СМИ сообщили, что в пятницу в отделение полиции города Санту-Амару (юго-восточный штат Сан-Паулу) поступило заявление с обвинениями в изнасиловании в адрес Неймара. Согласно утверждению пострадавшей, преступление произошло 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению игрока, с которым познакомилась в Instagram. Затем женщина (ее личность в интересах следствия не раскрывается) вернулась в Бразилию, однако до недавнего времени не решалась обратиться за помощью к правоохранительным органам.

В составе сборной Бразилии Неймар стал победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, серебряным призером Игр 2012 года в Лондоне, а также обладателем Кубка конфедераций (2013), всего в составе национальной команды он провел 96 игр и отметился 60 голами. Неймар выступал за испанскую "Барселону" с 2013 по 2017 год, став в ее составе двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

В 2017 году Неймар перешел в ПСЖ за рекордные €222 млн. В составе клуба из столицы Франции нападающий дважды стал чемпионом страны, а также по одному разу выиграл Кубок Франции и Кубок французской лиги.