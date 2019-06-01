СМИ: футболиста ПСЖ и сборной Бразилии Неймара обвинили в изнасиловании

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 июня. /ТАСС/. Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" и бывший капитан сборной Бразилии Неймар обвиняется в изнасиловании. Об этом сообщил в субботу бразильский портал UOL.

Соответствующее заявление пострадавшая, личность которой не раскрывается в интересах следствия, зарегистрировала в пятницу в отделении полиции, занимающемся расследованием преступлений в отношении женщин, города Санту-Амару, юго-восточного штата Сан-Паулу. Согласно ее утверждению, преступление произошло 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению футболиста, с которым познакомилась в социальной сети Instagram. Затем женщина вернулась в Бразилию, однако до недавнего времени не решалась обратиться за помощью к правоохранительным органам, сообщает портал.

Отмечается, что в полиции подтвердили факт обращения, но отказались давать официальные комментарии на этот счет. Представители 27-летнего футболиста заявили, что им ничего не известно об этих обвинениях. В случае, если информация, которая указана в заявлении, не подтвердится, то женщине может грозить встречное обвинение за клевету.

В настоящее время Неймар находится на тренировочной базе сборной Бразилии недалеко от Рио-де-Жанейро, где вместе с остальными членами национальной команды готовится к континентальному первенству - "Кубку Америки". Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля на шести стадионах в Бразилии.

В составе сборной Бразилии Неймар стал победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, серебряным призером Игр 2012 года в Лондоне, а также обладателем Кубка конфедераций (2013), всего в составе национальной команды он провел 96 игр и отметился 60 голами. Неймар выступал за испанскую "Барселону" с 2013-го по 2017-й, став в ее составе двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

В 2017 году Неймар перешел в ПСЖ за рекордные €222 млн. В составе клуба из столицы Франции нападающий дважды стал чемпионом страны, а также по одному разу выиграл Кубок Франции и Кубок французской лиги.