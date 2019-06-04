КДК РФС рассмотрит эпизод с вратарем "Уфы" Беленовым в переходном матче против "Томи"

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании рассмотрит эпизод с участием вратаря "Уфы" Александра Беленова, произошедший в ответном переходном матче за право принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20 против "Томи". Об этом ТАСС во вторник по телефону сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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После окончания ответного переходного матча Беленов показал оскорбительный жест болельщикам "Томи". В концовке встречи судья показал ему две желтые карточки за затяжку времени и удалил с поля.

"Завтра состоится заседание КДК, на которое вызван Беленов. На основании материалов средств массовой информации КДК будет рассматривать эпизод, произошедший в гостевом матче "Уфы" против "Томи". Беленов, уходя в подтрибунное помещение, показал неприличный жест в адрес болельщиков хозяев", - сказал Григорьянц.

По итогам сезона-2018/19 "Уфа"заняла 14-е место в турнирной таблице и встречалась в переходных матчах с "Томью", которая стала третьей с 64 очками в таблице первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). По сумме двух встреч (2:0, 0:1) "Уфа" сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата России на следующий сезон.

Беленов перешел в "Уфу" из махачкалинского "Анжи" в 2017 году. В составе клуба из столицы Башкортостана 32-летний россиянин провел 78 игр.