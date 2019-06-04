Петров: травма Газинского в матче с "Чертаново" стала стечением обстоятельств

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Защитник "Краснодара" и сборной России по футболу Сергей Петров считает травму партнера по национальной команде и клубу Юрия Газинского, полученную им в контрольном матче против "Чертаново", стечением обстоятельств. Об этом Петров сказал журналистам во вторник.

В первом тайме матча против "Чертаново" (6:0) Газинский получил травму левого плеча, из-за которой не смог продолжить игру. Он пропустит встречи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра, которые пройдут 8 и 11 июня в Саранске и Нижнем Новгороде соответственно.

"Юра расстроился из-за травмы, но это часть футбола. Думаю, это - стечение обстоятельств, неудачный стык. Не заметил, чтобы "Чертаново" играло очень грубо или жестко", - сказал Петров.