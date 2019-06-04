Федерер сыграет с Надалем в полуфинале Roland Garros

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над соотечественником Стэном Вавринкой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Игра была прервана из-за дождя при счете 3:3 в четвертом сете. В полуфинале Федерер, который посеян на турнире под третьим номером, сыграет против 11-кратного победителя Roland Garros испанца Рафаэля Надаля (2).

Федерер один раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, шесть раз - Открытый чемпионат Австралии, восемь раз - Уимблдонский турнир, пять раз - Открытый чемпионат США. Он является олимпийским чемпионом (2008), один раз становился на Играх вторым (2012).

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Федерер занимает третье место, на его счету 101 титул ATP.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €42,66 млн.