Надаль обыграл Нисикори в четвертьфинале Roland Garros

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл японца Кэя Нисикори в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1, 6:3. Матч был прерван из-за дождя в третьем сете при счете 4:2 в пользу Надаля. В полуфинале испанец, который посеян на турнире под вторым номером, сыграет против победителя матча между швейцарцами Роджером Федерером (3) и Стэном Вавринкой (24).

Надаль 11 раз выигрывал Roland Garros, трижды становился победителем Открытого чемпионата США (2010, 2013, 2017), дважды побеждал на Уимблдоне (2008, 2010) и один раз - на Открытом чемпионате Австралии (2009). На его счету также золотые медали Олимпийских игр в одиночном разряде (2008) и в парном (2016). Он является четырехкратным обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании (2004, 2008, 2009, 2011).

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 33-летний испанец занимает второе место, на его счету 81 титул ATP.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €42,66 млн.