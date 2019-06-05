СМИ: футболист ЦСКА Бекао согласовал условия контракта с итальянским "Удинезе"

ТАСС, 5 июня. Бразильский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Родриго Бекао перейдет в итальянский "Удинезе", игрок уже обсудил все условия контракта с новой командой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

Подробности сделки не разглашаются. Ранее сообщалось, что итальянская команда предложила Бекао более выгодные условия, чем ЦСКА.

Защитник провел минувший сезон в столичном клубе на правах аренды. Игрок принадлежит бразильской команде "Баия". Однако у ЦСКА есть приоритетное право выкупа футболиста.

В составе московского клуба Бекао провел 36 матчей, но результативными действиями не отметился.